Prasówka z całego tygodnia 18.02.2024 w Zakopanem. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Mężczyzna, który topił się na basenie w Nowym Targu jest w szpitalu w śpiączce. Dopiero po pewnym czasie 13-letnia dziewczynka trenująca na basenie dostrzegła, że człowiek nie wypływa. Zainterweniowała i zaalarmowała swoich trenerów pływania. Wtedy zareagowali ratownicy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, nie powiodły się pierwsze próby wybudzenia go ze śpiączki. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia na basenie, zabezpieczyła monitoring, będą przesłuchiwani świadkowie.

Danzel & DJ Hazel wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (10 lutego) klubowicze bawili się przy muzyce sprzed lat podczas cyklicznej imprezy Retro Party. Była to niesamowita podróż w czasie do największych hitów sprzed dekady. Na sali dance wystąpił Danzel, twórca takich hitów jak „Pump It Up” czy „Put Your Hands Up In The Air”. Na głównej scenie rządził natomiast DJ Hazel. Zobaczcie, co tam się działo.