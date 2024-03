Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Zakopanem. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zakopanego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiceminister środowiska: Inwestycja na Nosalu nie zagraża i nie wpływa negatywnie na środowisko”?

Przegląd tygodnia: Zakopane, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wiceminister środowiska: Inwestycja na Nosalu nie zagraża i nie wpływa negatywnie na środowisko Ta inwestycja jest wręcz konieczna z punktu widzenia rozwoju infrastruktury sportowej i w mojej ocenie nie zagraża w żadnej sposób i nie wpływa negatywnie na środowisko – tak o budowie nowej stacji narciarskiej na Nosalu w Zakopanem mów Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska. Tym samym resort środowiska bardzo wyraźnie wskazuje, że jest za kontynuację prac nad inwestycją, która z kolei dla ekologów jest nie do przyjęcia. 📢 W Tatrach i na Podhalu zaczęła się wiosna. Łąki i polany są pełne krokusów Wiosna zawitała w góry. Łąki i polany pokryły miliony fioletowych kwiatów. Masowe kwitnienie krokusów to zjawisko, które każdego roku przyciąga tysiące turystów.

📢 Balony opanowały podhalańskie niebo. Z Nowego Targu wystartowało 30 balonowych załóg W stolicy Podhala rozpoczęła się III edycja Międzynarodowego Festiwalu Balonów "Odlotowa Małopolska". Na nowotarskie lotnisko ścignęli miłośnicy balonów z różnych zakątków nie tylko Polski, ale i zza granicy.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Zakopane: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Droga krzyżowa po ulicach Białego Dunajca. Górale nieśli wspólnie krzyż [ZDJĘCIA] Setki wiernych, młodzi, starsi, strażacy, działacze Związku Podhalan, siostry zakonne i księża wzięli udział w wieczornej Drodze Krzyżowej, jaka w piątek przeszła ulicami Białego Dunajca.

📢 W Zakopanem przyznano Marki Tatrzańskie. Galę zakończył pokaz mody FOLK DESIGNE “Czerwone Korale” Odznaczenie Marki Tatrzańskiej przyznawane jest firmom, producentom i wybitnym osobom, które zasłużyły się dla regionu. - Stworzyliśmy markę tatrzańską aby walczyć z produktami, które nie są wykonywane tutaj, a są sprzedawane jako pamiątka z powiatu tatrzańskiego. Jest to walka z przysłowiową chińszczyzną. Marką chcemy docenić naszych rękodzielników, twórców i firmy, które tu wytwarzają produkt charakteryzujące się wysoką jakością. Jest to promocja naszego regionu - zaznacza Helena Buńda.

📢 Budowa nowej zakopianki. Drogowcy kładą już asfalt NOWE ZDJĘCIA Na nowej zakopiance na odcinku Rdzawka – Nowy Targ wylewany jest już asfalt. Zaawansowane prace prowadzone są w rejonie Nowego Targu. W innych miejscach budowanego odcinka trwają jeszcze roboty ziemne. Nowa droga ma zostać oddana do użytku we wrześniu 2024 roku. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy. 📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Policja w Zakopanem ma coraz więcej pracy, a cały czas brakuje funkcjonariuszy Pod Tatrami policjanci mają najwięcej pracy ze wszystkich policjantów w naszym województwie. Ilość interwencji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest największa w całej Małopolsce. Wskaźnik w Zakopanem wynosi 151, a w Krakowie - 139,3. - Mamy bardzo dużo turystów i ta presja przestępcza przekłada się na taką ilość interwencji. W tej kategorii wiedziemy prym - mówił na sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego insp. Piotr Dziekanowski, komendant Powiatowy Policji w Zakopanem. Mimo tak dużej ilości interwencji, zakopiańscy policjanci muszą sobie radzić w niepełnym składzie. 24 stanowiska nadal są nieobsadzone.

📢 Ale jaja w Zakopanem. Miasto pod Giewontem stroi się na święta Wielkiej Nocy Dwumetrowe pisanki, kwietniki w kształcie skorupek i zajączki opanowują ronda i kwietniki w Zakopanem. Zbliżają się święta wielkanocne.

📢 W weekend atak zimy w Tatrach. Może spaść kilkanaście centymetrów śniegu Szykuje się załamanie pogody w Tatrach. Według prognoz w weekend w górach może spaść kilkanaście centymetrów śniegu. Znacząca spadnie także temperatura. Jeśli prognozy się sprawdzą, wzrośnie zagrożenie lawinowego w górach. 📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Na szczęście nie musimy się śmiać ze Szczęsnego Mecz Polska - Estonia toczył się do jednej bramki, szczególnie wtedy, gdy jeden z gości na warszawskich salonach musiał je opuścić z uwagi na czerwoną kartkę. Jak się jednak okazało, naszym piłkarzom i tak przytrafił się przykry moment, gdy Estończycy chwilę ich rozluźnienia zamienili na gola. Chyba nigdy nie widzieliśmy tak wściekłego Wojciecha Szczęsnego. Warto bowiem wiedzieć, że był to jedyny celny strzał przyjezdnych na PGE Narodowym. Najmniej pocieszony był jednak Robert Lewandowski, bo mimo kilku prób ani razu nie trafił do siatki. Czynili to jego partnerzy i Biało-Czerwoni wygrali 5:1. We wtorkowym finale baraży w Cardiff z Walią już takiego spacerku nie będzie. Śmiejmy się więc, póki możemy... Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 W powiecie tatrzańskim powstaną nowe linie autobusowe. Skomunikują wsie z Zakopanem W powiecie tatrzańskim uruchomionych zostanie dziewięć nowych linii autobusowych, które ułatwią życie mieszkańcom wiosek pod Tatrami. Będzie to możliwe, bo powiat tatrzański otrzymał niemal 13 mln zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

📢 Idziesz na krokusy w Tatry? Pamiętaj, by nie zrywać pięknych kwiatów. To nielegalne Krokus w Tatrach jest ochroną. Jeśli chcesz podziwiać te piękne kwiaty – zwłaszcza w Tatrach – pamiętaj o zasadach obowiązujących. Będą tego pilnowali strażnicy TPN, jak i wolontariusze. 📢 Podhalańscy architekci protestują. Rekordzista czeka na pozwolenie na budowę już ponad 700 dni Przed budynkiem starostwa powiatowego w Zakopanem w czwartek rano zgromadziło się ok. 70 architektów z terenu Podhala. W ten sposób architekci chcieli zamanifestować, że nie zgadzają się ze sposobem pracy wydziału architektury w starostwie. Uważają, że doszło tam do paraliżu, który powoduje, że notorycznie łamane są terminy wydawania decyzji pozwoleń na budowę. Rekordzista złożył wniosek w 2018 roku i do dziś nie dostał żadnej decyzji.

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca. 📢 Trwa budowa schroniska PTTK na Hali Kondratowej w Tatrach. Ponad połowa budynku już zbudowana Stare schronisko na Hali Kondratowej w Tatrach zostało rozebrane, a w jego miejsce powstaje nowy budynek. Ilość miejsc noclegowych w obiekcie ma się nie zmienić. Poprawione zostaną za to warunki pobytu, a źródło ogrzewania będzie ekologiczne.

📢 Nowoczesne oświetlenie LED w Kościelisku już świeci. Inwestycja kosztowała 2 mln zł Tatrzańska gmina Kościeliska będzie się świecić bardziej ekologicznie. W gminie trwa wymiana oświetlenia ulicznego. Stare sodowe lampy wymieniane są na nowoczesne i energooszczędne LED-y. 📢 Zima była słaba, odśnieżania było mniej. Ile zaoszczędzą podhalańskie samorządy na zimowym utrzymaniu dróg? Słaba zima pozornie przyniesie oszczędności dla podhalańskich miejscowości. Pozornie, bo to co się uda zaoszczędzić na odśnieżaniu – trzeba będzie wydać na pozimowe ubytki w drogach. A tych po tej nietypowej zimie jest więcej niż w latach ubiegłych. W podhalańskich gminach trwa właśnie szacowanie kosztów. 📢 Protest rolników i utrudnienia na zakopiance. Kolumna traktorów jeździ w okolicach Nowego Targu Ok. 100 traktorów wjechało na zakopiankę i drogi prowadzące do Nowego Targu na Podhalu. W ten sposób lokalni rolnicy włączyli się do ogólnopolskiego strajku rolników. - Chcemy w ten sposób wyrazić nas sprzeciw przede wszystkim wobec zielonego ładu. Bo doprowadzi on do całkowitego upadku rolnictwa – mówi Paweł Buła, rolnik z Morawczyny, który był koordynatorem protestu.

📢 W środę rolnicy zablokują drogi w okolicach Nowego Targu. Będą utrudnia w ruchu W środę rolnicy w niemal całym kraju planują protesty. Odbędą się one także na Podhalu. Utrudnień można się spodziewać w okolicy Ludźmierza, Nowego Targu, Szaflar, Klikuszowej i Rdzawki, a także na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.