Postawili w Kuźnicach w Zakopanem płot, bo turyści mieli w nosie znak zakazu

Chodzi o tamę w Kuźnicach, która znajduje się tuż przy wejściu na szlak prowadzący do Doliny Jaworzynki i na Halę Gąsienicową. Dotychczas ludzi – zwłaszcza w słoneczne dni – wylegiwali się na murze tamy. Łatwo można było się tam dostać z drogi prowadzącej przy budynku dawnej wozowni.

Na tamę wchodzić nie wolno – może to być niebezpieczne. Tatrzański Park Narodowy postawił tam znak z informacją o zakazie. Niewiele to jednak dawało. Ludzie notorycznie go ignorowali i dalej wchodzili.

Przyrodnicy więc poszli dalej. Postawili wzdłuż drogi – od wozowni do punktu wejścia na szlak – drewniany płot. Ogrodzenie nawiązuje do lokalnego stylu – to ogrodzenie z drewnianych żerdzi. Czy to pomoże odstraszyć turystów przed wchodzeniem na tamę?