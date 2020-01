Pogoda w Zakopanem. Jaka będzie dzisiaj (we wtorek, 07.01) pogoda? Jaka temperaturę pokażą termometry?

Prognozowana pogoda dla Zakopanego na dzisiaj zawsze tu na ciebie czeka. Sprawdź, jaka będzie dzisiaj (we wtorek, 07.01) pogoda. jaka będzie dzisiaj maksymalna temperatura w Zakopanem? Jakiego wiatru możemy się spodziewać? Sprawdź, jaka będzie pogoda we wtorek, 07.01 i ubierz się odpowiednio do warunków - tak, by nie było ci ani za ciepło, ani za zimno. Poniżej prezentujemy pogodę na dzisiaj dla Zakopanego.

Pogoda na dzisiaj (wtorek, 07.01) w Zakopanem W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj -1°C w cieniu. Natomiast w nocy z wtorku na środę możemy spodziewać się -11°C. Dzisiaj nie są spodziewane żadne opady. Polecamy na każdą pogodę Tego NIE MOŻESZ robić w samochodzie, bo dostaniesz mandat Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, w Zakopanem może wiać z prędkością 6 km/h. Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie -12°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na dzisiaj w Zakopanem:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -12 do -10 °C. Prognoza pogody na dzisiaj dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 07.01.2020: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -11°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo : 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7 Polecamy na każdą pogodę Ślub i wesele? Zobaczcie, ile to kosztuje FLESZ - zmiana zasad udzielania ślubów kościelnych Wideo