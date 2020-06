Pogoda na tydzień w Zakopanem - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogodę na tydzień dla Zakopanego warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni dla Zakopanego przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od piątku (19.06) do czwartku (25.06). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Zakopanego na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Pogoda na tydzień w Zakopanem: piątek, 19.06 Spodziewana temperatura w piątek w Zakopanem to 18°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 12°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Zakopanem będzie na poziomie 90%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 12 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Zakopanem w piątek:

burze z piorunami. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 19.06.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 3.2

Polecamy na każdą pogodę Oni wygrali życie. Każdy chciałby pracować tak, jak oni

Pogoda na tydzień w Zakopanem: sobota, 20.06 Za dnia w Zakopanem słupki rtęci powinny pokazać 17°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 11°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Zakopanem będzie na poziomie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Zakopanem w sobotę:

przelotne opady. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 20.06.2020: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.2 Może zainteresować Cię ten produkt: Hyundai WS8446 Producent: Gallet

Ceny: od 119 do 132 zł .

. Zobacz oferty

Pogoda na tydzień w Zakopanem: niedziela, 21.06 Za dnia w Zakopanem słupki rtęci powinny pokazać 15°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zakopanem w niedzielę wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Zakopanem w niedzielę:

przelotne opady. Maks. temp. 14 do 16 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 21.06.2020: Temperatura w dzień: 15°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.2

Polecamy na każdą pogodę W takich warunkach żyją więźniowie! Luksus czy rudera?

Pogoda na tydzień w Zakopanem: poniedziałek, 22.06 Za dnia w Zakopanem słupki rtęci powinny pokazać 16°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zakopanem w poniedziałek wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 7 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Zakopanem w poniedziałek:

lekki deszcz. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.06.2020: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.6 Sprawdź te produkty: OKULARY GUESS GM 0788 32F 59 Producent: Guess

Cena: 319 zł.

zł. Zobacz oferty

Polecamy na każdą pogodę Co oznaczają znaki zodiaku? Charakterystyka

Pogoda na tydzień w Zakopanem: wtorek, 23.06 W ciągu dnia we wtorek w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 16°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Zakopanem wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Zakopanem we wtorek:

lekki deszcz. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 23.06.2020: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.6

Polecamy na każdą pogodę Tak je się w szkolnych stołówkach na całym świecie! ZDJĘCIA

Pogoda na tydzień w Zakopanem: środa, 24.06 W ciągu dnia w środę w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 19°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zakopanem w środę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Zakopanem w środę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 24.06.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.6

Polecamy na każdą pogodę Czy szkodzisz swojemu psu? Lista przysmaków, które szkodzą

Pogoda na tydzień w Zakopanem: czwartek, 25.06 Spodziewana temperatura w czwartek w Zakopanem to 20°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zakopanem w czwartek wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zakopanego, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Zakopanem w czwartek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 25.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 7.2

Polecamy na każdą pogodę Tak naprawdę wygląda brzuch po porodzie. Nie wierz w cuda

Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta