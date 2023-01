Pogoda na skoki w Zakopanem 2023. Nadciąga halny. Czy wiatr pokrzyżuje plany organizatorów zawodów?

Tegoroczna pogoda płata niezłego figla. Najpierw poważne ocieplenie na sylwestra, potem brak śniegu i zagrożenia dla zorganizowania skoków w połowie stycznia. Gdy w końcu śnieg spadł, pojawiło się kolejne zagrożenie – silny wiatr. O ile piątek i sobota będą pod względem pogody w miarę spokojne, o tyle problem może pojawić się w niedzielę.

- Według najnowszych prognoz nadciąga wiatr halny – mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W górach jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 120 kilometrów na godzinę. Na Podhalu te porywy będą nieco słabsze do 80-90 kilometrów na godzinę. Jeszcze dalej na północ Małopolski wiatr będzie wiał z prędkością do ok. 70 kilometrów na godzinę.

Wiać ma już w sobotę wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę. Jednak wiatr najmocniej ma się dać we znaki w niedzielę. - Tego dnia będzie nie tylko wiatr, ale i deszcz. I ta aura może pokrzyżować plany organizatorów zawodów. Czy nie odbędzie się konkurs? Tu na pewno organizatorzy zawodów będą musieli zdecydować – mówi Grzegorz Walijewski.