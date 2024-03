Poczta w Zakopanem. Godziny otwarcia placówek pocztowych

Czym się od siebie różnią? Dla klienta sprowadzają się do tego, jakie usługi są dostępne, np. w AP nadamy mniejszą paczkę. Z punktu widzenia struktury Poczty Polskiej FUP podlega UP.

Długopis Cienkopis Z Brelokiem Zabawka Pop It

None

Szukasz plastycznych produktów do wyprawki szkolne...

Placówki pocztowe w Zakopanem

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Zakopane, ul. Władysława Zamoyskiego 1 C

Zakopane, ul. Władysława Zamoyskiego 1 C

Wszystkie placówki pocztowe z Zakopanego znajdziesz tutaj.

Czy wiesz, że...?

Coś na kształt poczty założył już Bolesław Chrobry. Służyła wtedy do korespondencji pomiędzy królem i książętami. Z kolei za czasów Kazimierza Wielkiego utrzymywano komunikację pomiędzy uniwersytetami w kraju a uczelniami we Francji i we Włoszech.

Jednak za faktyczną datę początków poczty w Polsce uważa się 18.10.1558 roku, gdy ówczesny król Zygmunt August oficjalnie wprowadził stały ciąg komunikacyjny pomiędzy Krakowem a Wenecją, które prowadziło przez Wiedeń. Było to możliwe dzięki wyznaczeniu na trasie punktów pocztowej sztafety.