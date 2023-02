Planujesz skitoury w Tatrach? Oto przyjemne i łatwe trasy do wędrówek na nartach

Skitoury stały się modne kilka lat temu. Ludzie coraz częściej wybierają ta formę zimowej rekreacji, zamiast szusowania na stokach narciarskich. Jest to o wiele przyjemniejsze - obcujemy z tatrzańską naturą, nie musimy wydawać kasy na karnety, nie ograniczają nas kolejki do wyciągu.

A że skitouring to sport dla świadomych, warto zacząć nieco od teorii. I dowiedzieć się, jakie są trasy dla skitourowców, jaki jest stopień trudności, jakie zagrożenia na nas czekają w czasie wyprawy. Do tego warto dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Warto tutaj pamiętać, że na skitoury powinni ruszać ci, co bardzo dobrze opanowali jazdę na nartach. Do tego przyda się dobra kondycja.

Zobaczcie propozycje tras skitourowych w Tatrach, na które mogą wybrać się początkujący - którzy rozpoczynają przygodę z tą formą zimowej rekreacji.