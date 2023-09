Oto Fredek. Poznajcie psa-turystę, który kocha samotne wypady w Tatry. Ostatnio był w Dolinie Strążyskiej

Zdarzają się nawet przypadki, że psy polują w górach, czy przeganiają dzikie zwierzęta. Był przypadek, że psy upolowały świstaka, goniły za kozice.

- Są psy, które wędrują same i po drodze są dokarmiane. Turyści sądzą, że one są głodny. To pewnie prawda. Gdyby jednak nie były dokarmiane, być może zeszłyby na dół. Często mają one swój dom blisko granic Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zdarza się, że zostawały one pozostawiane przez właściciela, który na kilka miesięcy wyjechali do innego kraju, a one zostały na podwórku i musiały sobie same radzić – kwituje na koniec leśniczy Tadeusz Zwijacz.