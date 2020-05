Oryginalny oscypek - w jaki sposób rozpoznać ten prawdziwy?

Jak poznać prawdziwy oscypek? W jaki sposób produkowany jest prawdziwy oscypek? Gdzie można zamówić oryginalny oscypek wprost do Twojego domu?

Jak poznać prawdziwy oscypek?

Co ciekawe, w Polsce prawdziwy ser oscypek wytwarzany jest przez 52 baców. Oznacza to, że sery produkowane są zgodnie z wiekową recepturą i z dbałością o normy unijne. Dlatego też, ten, kto chciałby zajmować się wytwarzaniem autentycznego produktu powinien posiadać pozwolenie oraz specjalny certyfikat: https://www.spizarnia.schroniskosmakow.pl/oscypek-z-certyfikatem.html

Prawdziwy ser oscypek charakteryzuje się odpowiednią proporcją mleka owczego i specyficznym smakiem. Wędzony oscypek powinien być lekko słonawy z mocno wyczuwalnym posmakiem wędzonki - to właśnie to odróżnia go od imitacji, które zostały pokryte aromatem wędzarniczym. Warto wiedzieć, że podczas wędzenia oryginalnego sera wykorzystywany jest dym z drewna bukowego, w konsekwencji oscypek pozbawiony jest sztucznych dodatków, barwników i aromatów. Dzięki temu nie powoduje dolegliwości żołądkowych. Oryginalny oscypek można też bez problemu przechowywać w lodówce nawet ponad dwa tygodnie.

Co ważne, oryginalny ser z Podhala powinien posiadać wspomniany certyfikat jakości, poświadczający jego autentyczność.

W jaki sposób produkowany jest prawdziwy oscypek?

Prawdziwy oscypek wytwarzany jest wyłącznie z produktów wysokiej jakości z dużym udziałem mleka owczego. Do jego przygotowania wykorzystuje się wiekowe receptury i techniki pochodzące od górali na co dzień zajmującymi się produkcją tego specjału. Prawdziwy ser oscypek jest produktem sezonowym - dostępnym od początku maja do października. Ma to związek z dostępnością świeżego mleka owczego od owiec wypasanych na halach.

Gotowe sery macza się w solance, a następnie wędzi na palenisku. Autentyczny oscypek powinien mieć kształt dwustronnego stożka, ozdabianego charakterystycznymi wzorami. Ser powinien ważyć od 60 do 80 gram. Jego skórka ma słomkowy kolor, a wnętrze jest jasnokremowe. Dzieje się tak dlatego, że mleko owcze ma więcej białka, niż krowie.

Ciekawostką jest, że wspomniane mleko owcze zawiera większe ilości witamin z grupy A, B6, B12, miedzi, żelaza, cynku i manganu, niż mleko krowie. Usprawnia pracę układu pokarmowego i ma działanie przeciwnowotworowe.

Gdzie można zamówić oryginalny oscypek wprost do Twojego domu?

W poszukiwaniu tego unikalnego smaku nie musimy jechać na Podhale. Oryginalny oscypek możemy z łatwością zamówić przez internet, bez wychodzenia z domu. Sklepy takie jak Schronisko Smaków mają w swojej ofercie różnego rodzaju produkty lokalne z certyfikatami autentyczności. To, na co powinniśmy zwracać uwagę kupując produkty spożywcze przez internet to czas dostawy i dni w które rozwożone jest jedzenie. W przypadku mięsa, sera i drożdży sklep realizuje wysyłkę od poniedziałku do czwartku, aby uniknąć długiego magazynowania paczek. Dzięki temu zyskujemy pewność, że zamówione regionalne frykasy dotrą do nas świeże i na czas.

Pamiętajmy więc, że wybierając sklep internetowy sprzedający oscypki powinniśmy zwrócić uwagę na certyfikat jakości, sposób przechowywania i wymieniony sposób i czas realizacji zamówienia.