Od 1 listopada Tatry Słowackie zostaną zamknięte na okres zimy

Zamknięte zostaną szlaki powyżej schronisk. To oznacza, że zimą turyści nie będą mogli już wejść od polskiej strony i zejść na słowacką. Dotyczy to m.in. Rysów, Kasprowego Wierchu czy Wołowca. Na zimę zamknięte zostanie także słowackie schronisko Chata pod Rysami. Ponowne otwarcie szlaków planowane jest na połowę czerwca.

Te szlaki zostaną zamknięte od 1 listopada:

Dodatkowo do Słowacji należy 80 proc. Tatr. Ponadto turystyka górska po polskiej stronie jest o wiele bardziej rozwinięta. 96 proc. powierzchni polskiego TPN to rejony oddalone nie więcej jak 1 km od szlaku turystycznego, a miejsc odludnych w Tatrach Słowackich jest o wiele więcej. Tymczasem presja na polskie Tatry jest bardzo duża także zimą. Dlatego polski TPN nie jest w stanie zamknąć gór na zimę także ze względów społecznych.

- Koledzy ze słowackiego parku narodowego tłumaczą zarówno bezpieczeństwem turystów, ale także ochroną przyrody. Chodzi zwłaszcza o okres wiosenny, gdy w przyrodzie dzieje się bardzo dużo. To przede wszystkim okres wybudzenia się wielu gatunków z zimowego spoczynku, czas zakładania gniazd, wyprowadzania młodych osobników na świat. Ma to więc duże znaczenie dla zapewnienia spokoju tatrzańskiej faunie na wiosnę – mówi Jan Krzeptowski-Sabała z polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Przyrodnik dodaje jednak, że to, co robią Słowacy, jest pożyteczne także dla zwierząt żyjących po polskiej stronie. - Obydwa parki tworzą duży, międzynarodowy rezerwat biosfery. To, że Słowacy zamykają część swoich Tatr, jest także formą ochrony naszej fauny, która przepędzona przez ludzi z naszej strony, znajdzie spokojne miejsce w górach na Słowacji – wyjaśnia TPN.

Choć w Polsce całe Tatry na zimę nie są zamykane, każdego roku TPN wprowadza zimowy zakaz wejścia na trzy szlaki:

Morskie Oko - Świstówka - Dolina Pięciu Stawów Polskich,

szlak na Czerwone Wierchy od Doliny Tomanowej do Chudej Przełączki,

szlak na Giewont od Przełęczy w Grzybowcu po Przełęcz Kondracką Wyżnią.

Zazwyczaj zamknięcie to następuje od 1 grudnia do 15 maja. Zamknięcie to podyktowane jest względami ochrony górskiej przyrody.