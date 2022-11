Nowa zakopianka. Tunel jest już gotowy. 8 listopada odbędą się generale ćwiczenia służb ratunkowych [NAJNOWSZE ZDJĘCIA]

Kilka dni temu Państwowa Straż Pożarna wydała pozytywną opinię ws. dopuszczenia tunelu do użytkowania. 8 listopada odbędą się ostatecznie ćwiczenia służb ratunkowych w tunelu. W trakcie działań mają być symulowane działania na wypadek pożaru, czy wypadu drogowego w tunelu.

Północna Obwodnica Krakowa to droga ekspresowa S52 o długości 12,5 km, która finalnie połączy Modlnicę z Mistrzejowicami i dalej z odcinkiem S7 Widoma–Kraków. Jak informuje GDDKiA, w ostatnim tygodniu…

Ćwiczenia służb są jednym z elementów, by uzyskać pozwolenie na użytkowanie tunelu. Jednak ostateczny odbiór i zgodę, by do tunelu mogli wjechać kierowcy, musi wydać Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na tą decyzją GDDKiA nadal czeka.

Budowa tunelu pod Luboniem Małym rozpoczęła się w marcu 2017 roku. Zajmuje się tym włoska firma. W ramach kontraktu podpisanego z GDDKiA Włosi mieli wydrążyć dwa 2-kilometrowe tunele, a także wykonać po kilometrze drogi dojazdowej do tunelu z obu stron. Inwestycja w sumie będzie kosztowała 968 mln zł.