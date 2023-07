Nocą w wysokich partiach Tatr może spaść śnieg. Tymczasem upały wrócą już na początku przyszłego tygodnia

Czy po ostatniej fali upałów, w najbliższych dniach możemy spodziewać się załamania pogody?

Trudno tu mówić o załamaniu pogody, ponieważ te zjawiska z którymi mieliśmy do czynienia we wtorek, nie były gwałtowne. Jeszcze dzień wcześniej były upały, a już we wtorek zauważyliśmy zmianę aury, jednak z żadnymi poważnymi zjawiskami nie mamy teraz do czynienia, dlatego nie możemy mówić o załamaniu pogody.

Przez ostatnie dni mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, a w najbliższym czasie prognozowane są opady śniegu, czy to prawda?

Tak, spodziewamy się ochłodzenia, które w zasadzie już powoli zaczęło się nad Zachodnią Polską. To chłodniejsze powietrze już teraz wlewa się od zachodu – w głąb kraju. Takim najchłodniejszym momentem będzie przełom środy i czwartku, gdy też pojawi się dużo chmur nad Polską i w górnych partiach Tatr będzie padał śnieg. Z kolei w dolnych partiach gór pojawią się opady deszczu. Dokładniej wyjaśniając w środę, 26 lipca wieczorem w Tatrach powyżej dwóch tysięcy dwustu metrów n.p.m. pojawią się opady śniegu i jest możliwy krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na najwyższych szczytach górskich prognozuje się maksymalną temperaturę 6 stopni Celsjusza, dlatego też wiadomym jest, że śnieg nie będzie leżał i szybko stopnieje.