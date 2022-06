Nie uwierzysz, jak wyglądało Zakopane i Krupówki przed 100 laty. I ten widok z Gubałówki... Małgorzata Mrowiec

Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Tak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku, o czym zaświadczają wykonane wtedy fotografie. Ma je w swoich zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. Jednym z autorów zdjęć jest Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, który był też wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Tatr, współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, wytyczał szlaki i organizował przewodnictwo oraz jako pierwszy letnik, nie-góral, wybudował sobie dom przy Krupówkach.