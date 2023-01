Narciarstwo atrakcją luksusową? "Coraz więcej osób przyjeżdża w góry zimą, ale nie na narty"

Narciarstwo to jeden z najpiękniejszych sportów zimowych. Tyle, że do tanich nie należy.

Narciarstwo robi się atrakcją luksusową? Okazuje się, że coraz więcej osób w czasie tegorocznych ferii przyjeżdża do Zakopanego i okolic nie na narty. - Coraz częściej goście przyjeżdżają na spacery, czy inne, niskobudżetowe atrakcje – uważa Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. To najprawdopodobniej efekt kosztów, jaki dziś trzeba ponieść za możliwość szusowania.

Zima w Zakopanem od zawsze kojarzyła się z narciarstwem. Jeśli mówimy o rekreacyjnej formie tego sportu, myślimy głównie o narciarstwie zjazdowym. Choć szacuje się, że w Polsce mamy ok. 3-4 milionów narciarzy, w te ferie branża turystyczna w górach zauważa nowy trend. Odchodzenia od nart. - Faktycznie, podczas aktualnych ferii obserwujemy zupełnie nowy trend. Część z gości przyjeżdża do Zakopanego w ogóle nie na narty. Z tego co widzimy, przyjeżdżają oni z zabezpieczonymi środkami na pobyt, wykupują pakiety, czyli pobyt z obiadokolację, by w ten sposób ograniczyć koszty wyżywienia. A poza nartami szukają niskobudżetowych albo zupełnie bezkosztowych atrakcji. Do łask wracają masowe spacery po tatrzańskich dolinach – mówi Karol Wagner. Dodaje, że inni szusują, ale ograniczają swój pobyt na stoku do jednego dnia w czasie wyjazdu, albo na 2-3 godziny dziennie. Także i same pobyty mocno się skróciły do 3-4 dni. Zdarzają się i dłuższe, ale to są już wyjątki.

Stąd wielu zaczyna wyciągać wnioski, że niebawem narciarstwo może stać się sportem elitarnym, nie dla wszystkich. Głównie za sprawą kosztów jakie trzeba ponieść.

Narciarstwo zjazdowe to przede wszystkim koszty samych wyciągów, ale i sprzętu - o ile nie posiadamy go na własność. Za wynajem sprzętu na 4 godziny szusowania za komplet – narty, buty, kijki – zapłacimy średnio 35 zł. Przy czteroosobowej rodzinie robi się więc 140 zł. Do tego dochodzi najdroższy element: karnety na wyciągi. Karnet Tatry Super Ski – skipass obowiązujący na 18 stacjach narciarskich w regionie, za 4 godziny jazdy kosztuje 135 zł dla osoby dorosłej i 125 zł ulgowy. W sumie dla rodziny "2+2" daje to 520 zł. Do tego jakaś ciepła herbata w przystokowej knajpie - to koszt 9 zł, kawa - 10 zł, frytki - 15 zł. I to jest kolejne sto złotych na rodzinę. W sumie więc wychodzi nam ok. 700 zł za 4 godziny jazdy. Jeśli zjemy na stoku normalny obiad, koszty jeszcze wzrosną - średnio o ok. 150-200 zł.