Na rowerach przez Magurę Witowską na Słowację? Chcą zbudować taką trasę dla dwóch kółek

Rozbudowa tras rowerowych w powiecie tatrzańskim to punkt, który wraca od wielu lat. Kościelisko – jako gmina turystyczna – chce w ten sposób stworzyć dodatkową ofertę na lato dla turystów.

- W planach są trzy ścieżki: połączenie z Zakopanem, przebicie się do Oravic na Słowację i dalej do Twardoszyna. I trzecia sprawa to wytyczenie szlaków rowerowych, które doprowadzą do już istniejącego rowerowego Szlaku Wokół Tatr – mówi Roman Krupa.