Muzea w Polsce przeżywają boom. Tylko zamek na Wawelu odwiedziło już w tym roku 1,5 mln osób

Dodał, że polskie muzea odbijają się po czasach pandemii. - Mamy boom frekwencyjny. W 2019 roku, przed pandemią, polskie muza odwiedziło 40 mln zwiedzających. W tym samym czasie kina odwiedziło 60 mln osób. A w tej chwili oceniamy, że w pierwszym roku popandemicznym mamy szansę wyrównać ten rekord z 2019 roku. Badania z trzech miesięcy wskazują, że w wielu muzeach, np. Muzeum Narodowym w Warszawie frekwencja w porównaniu do roku 2019 jest o 300 proc. większa. Oczywiście nie wszędzie było tak samo. Bo zwłaszcza te muzea, gdzie dużo było gości zza granicy, mają wciąż jeszcze problem z odbudowaniem frekwencji – mówił minister Gliński.

- Obserwujemy teraz boom i rozwój, jeżeli chodzi o muzealnictwo w Polsce. Mieliśmy w tym aspekcie trochę do nadrobienia przez ostatnie lata. Obecnie finansujemy lub współfinansujemy ok. 300 różnych projektów inwestycyjnych. Na czele z budową Muzeum Historii Polski, które mam nadzieję zostanie otwarte w przyszłym roku. W tej chwili ministerstwo prowadzi lub współprowadzi 64 placówki muzealne w Polsce – mówił minister Gliński.

Grand Prix, nagroda w kategorii Wystawa czasowa oraz nagroda publiczności to wyróżnienia, jakie otrzymała wystawa zamku na Wawelu "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921" w ramach konkursu…

Wzrost zainteresowania Polaków muzeami to w znacznej mierze zasługa bogatej oferty, jak również powstałych nowych muzeów. - To widać choćby po wielkich kolejkach na wystawę prac Witkacego w Warszawie, kolejki na wystawę prac Tamary Łempickiej, ale także np. do skarbca na Wawelu i wiele innych wystaw, które są organizowane w całej Polsce – mówił prof. Gliński.