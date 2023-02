Morskie Oko w ferie 2023. Wódka, piwo, papierosy. I do tego śmieci zostawiane byle gdzie

Morskie Oko w ferie przypomina Krupówki

Turystyka górska w rejonie Morskiego Oka schodzi na psy. To co się działo tam w ostatnią środę, woła o pomstę do nieba. Nad ten słynny tatrzański staw dotarły grupy "turystów", które najwyraźniej pomyliły Morskie Oko z Krupówkami.

- Miałem okazję spotkać taką grupę. Przez całą drogę palili papierosy, a pety wyrzucali pod nogi. Gdy dotarli nad Morskie Oko, na brzegu stawu otworzyli sobie wódkę i popijali - mówi nam jeden z wędrowców. Gdy zwrócił im uwagę, że to park narodowy, obszar chroniony i nie wolno tu śmiecić, usłyszał, że jak się nie odczepi, to go pobiją.