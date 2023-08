Kontrowersje w Tatrach. We wrześniu zamykają schronisko na Hali Kondratowej. Na dwa lata!

Schronisko na Hali Kondratowej

Schronisko na Hali Kondratowej to najmniejsze z działających schronisk turystycznych w Tatrach. Dysponuje zaledwie 20 miejscami noclegowymi. Przez wielu ludzi gór uznawane jest jednak za wyjątkowo klimatyczne miejsce przy szlaku na Giewont. Działa od 1947 roku, gdy na potrzeby schroniska zaadaptowana została tamtejsza bacówka. Od 1947 roku schroniskiem zarządza rodzina Skupniów – najpierw Stanisław, potem jego syn Andrzej, a obecnie Iwona Haniaczyk - wnuczka Stanisława i siostrzenica Andrzeja. Stanisław Skupień, olimpijczyk z Lake Placid był czołowym polskim biegaczem narciarskim i ratownikiem TOPR. Cztery razy występował w mistrzostwach świata. Schronisko prowadził przez 30 lat.

W ostatnim czasie do schroniska dociągnięta została kanalizacja i nowy kabel energetyczny. 31 maja 2022 roku doszło w budynku do pożaru, który na szczęście udało się szybko opanować, a następnie – równie szybko – odbudować to co zniszczył ogień.

Teraz jednak schronisko czeka duża zmiana. Od 4 września mają go opuścić dotychczasowi wieloletni dzierżawcy, a sam obiekt zostanie zamknięty na dwa lata.