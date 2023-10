Jaskinia Mroźna w Tatrach zostanie zamknięta na zimę. Ostatnie dni, kiedy można ją odwiedzić. To najczęściej odwiedzana jaskinia w Tatrach

Jaskinia Mroźna w Tatrach. Wejście tylko za opłatą i w określonych godzinach

Jaskinia Mroźna znajduje się we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej w masywie Organów. Można ją odwiedzać codziennie od godz. 9 do 16, jednak jej zwiedzanie jest jest dodatkowo płatne - prócz biletu wstępu do TPN, należy kupić bilet do jaskini w cenie 9 zł. Z opłaty są zwolnione dzieci do lat 7.

Od 1 listopada zwiedzanie będzie jednak niemożliwe. Jaskinia zostanie zamknięta na okres zimowy, ze względu na ochronę nietoperzy. Ponowne otwarcie jaskini dla ruchu turystycznego planowane jest na wiosnę, 26 kwietnia 2024 roku.

Jaskinia świeżo po remoncie

W sierpniu zakończył się trwający trzy lata remont Jaskini Mroźnej. Zlikwidowano tu sztuczne oświetlenie, dlatego zwiedzający muszą być wyposażeni w latarki. Przed remontem Mroźna była jedyną sztucznie oświetloną jaskinią w polskich Tatrach. Jaskinia jest doskonale przygotowana dla turystów. W niektórych miejscach znajdują się stalowe poręcze i stopnie ułatwiające zwiedzanie. Temperatura w jaskini jest stała i wynosi 10 st. Celsjusza, dlatego wybierając się tu trzeba mieć ciepłą odzież.