Instagram Kamila Stocha zdradza, jak wygląda życie skoczka. Zobacz najnowsze zdjęcia dodane przez Kamila Stocha

Kamil Stoch to czterokrotny olimpijczyk w skokach narciarskich. Na Instagramie publikuje zdjęcia ukazujące życie reprezentanta kadry narodowej. Na oficjalnym koncie Kamila Stocha na Instagramie zobaczymy zarówno zdjęcia z treningów na siłowni, na skoczni, jak i z zawodów. Nie brakuje jednak również prywatnych zdjęć skoczka. Zobacz najnowsze zdjęcia na Instagramie Kamila Stocha.

🔷 Zdjęcie 1

Hmmm, myśle, że nic nie wymyślę... 😜Trza walczyć dalej 💪🏻😁 I oczywiście 👏🏻➡️ @dawid.kubacki.official #skijumping #skijumpingfamily #kamilstoch #lessthinking #moreaction #keepworking #keepcalm #goon #filozofiasportu 📷 @skijumpingpl 🔷 Zdjęcie 2

Innsbruck 😍 #skijumping #skijumpingfamily #kamilstoch #vierschanzentournee #working #stepbystep 📷 @skijumpingpl 🔷 Zdjęcie 3

Skoki, cieszynki, @dawid.kubacki.official 🙊i żona❤ - tak "upłynął mój rok" na instagramie 🙈 😅 #instagramvsreality

#happynewyear 🔷 Zdjęcie 4

Krok w Nowy Rok \ A step into the New Year 😊 Wszystkiego najlepszego, niech Wam się darzy!!! 🥳 #skijumping #skijumpingfamily #kamilstoch #vierschanzentournee #happynewyear #kamiland 🔷 Zdjęcie 5

Drugi dzień za nami. Jutro chwila oddechu i znów walczymy 💪🏻🙂 Gratki dla @dawid.kubacki.official 👏🏻 📷 @skijumpingpl

#skijumping #skijumpingfamily #kamilstoch #vierschanzentournee #day2 #keepworking #dontgiveup 🔷 Zdjęcie 6

Pierwszy dzień za nami. Jutro walczymy 💪🏻😊 #skijumping #kamilstoch #skijumpingfamily #vierschanzentournee #day1 #keepcalm #headup 📷 @skijumpingpl 🔷 Zdjęcie 7

Zamiast skakać w drugi dzień Świąt dostałem inną robotę 😎 Kalendarze podpisane, można zamawiać na kamiland.pl Wiem, że wszyscy są spłukani po Świętach😖 ale można wesprzeć przyszłe pokolenie skoczków narciarskich na drodze do realizacji marzeń 😇 To czwarta edycja naszej akcji @evenement_zakopane Kto był z nami dotychczas? 🔷 Zdjęcie 8

Przeminęło z wiatrem 😄 9th place today. Chwila oddechu i welcome to #fourhillstournament 😁 #skijumping #kamilstoch #takeabreak #withfamily #kamiland #headup #tobecontinued #staytuned 📷 @skijumpingpl 🔷 Zdjęcie 9

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #skijumping #engelberg #engel #happy #victory 🔷 Zdjęcie 10

Hello Engelberg 😍 #skijumping #engelberg #eveningmood #roomview 🔷 Zdjęcie 11

Weekend na plus 💪🏻 #solidperformance #skijumping #intheair #stepbystep #kamilstoch #kamiland #ibelieveicanfly 😎

📷 @skijumpingpl 🔷 Zdjęcie 12

💪🏻😁👍🏻 #teampoland #skijumping #skijumpingfamily #drużyna #klingenthal #juppi

FLESZ - zmiana zasad udzielania ślubów kościelnych