Idziesz w Tatry? Oto podstawowe zasady, jakie obowiązują turystów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Ostatnia zasada mówi o tym, że nocą nie wędrujemy po górach.

- To najczęściej łamana zasada. Teraz w okresie letnim to sześć czy siedem godzin kiedy park jest zamknięty. To czas dla dzikich zwierząt. Większość z nich żeruje wtedy. To one są tam gospodarzami, a my tylko gośćmi. Jest taka zasada by przez te parę godzin dać święty spokój i pozwolić spokojnie poruszać się po ich królestwie - kwituje przyrodnik