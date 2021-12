Grudzień 2021 w Zakopanem: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Zakopanem: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

We wtorek 30 listopada 2021 r. otwarta dla kierowców została prawa jezdnia nowej zakopianki na odcinku Lubień – Naprawa. Chodzi o dwupasmowy odcinek w kierunku Zakopanego. Tym samym na jezdni lewej, w kierunku Krakowa, ruch odbywał się będzie także dwoma pasami.

Giewont nieustannie przyciąga. To, co sprawia, że nie każdy podejmie się zdobycia "świętej góry ceprów", to fakt, że na koniec wędrówki zostaje wspinaczka na szczyt przy pomocy łańcuchów. Ten odcinek jest najbardziej niebezpieczny, dlatego też są tam takie ułatwienia. Dzięki temu filmikowi wszyscy ci, którym niedane było zdobycie Śpiącego Rycerza, mogą poczuć choć namiastkę takiej wyprawy. Filmik ukazujący schodzenie z samego szczytu Giewontu został nagrany kamerą GoPro, dzięki czemu widoki, jakie nam się serwuje, momentami mogą przyprawiać o dreszcze!