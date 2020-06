Gmina Poronin: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 1 tura

Rekordowa liczba osób dopisana do spisu wyborców w Poznaniu!

Aż 28 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Poznaniu na niedzielne wybory prezydenckie. To rekordowa liczba, bowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby w stolicy Wielkopolski chciało głosować tak dużo osób, które nie są zameldowane w Poznaniu. Co więcej, do piątku można po...