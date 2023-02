Giewont: szlaki, pogoda, ceny biletów. Czy wejście na szczyt jest trudne? Którą trasę wybrać? Praktyczny poradnik na weekend w Tatrach Emil Hoff

Giewont to symbol Tatr i Podhala. Kształtem przypomina Śpiącego Rycerza z legend, a widoczny z całego Zakopanego żelazny Krzyż, stojący na szczycie góry, to jedna z ikon polskiej turystyki. Na Giewont prowadzi kilka malowniczych szlaków, w tym jeden z innej popularnej góry – Kasprowego Wierchu. Wizyta na Giewoncie to niemal obowiązkowy punkt programu wypoczynku w Tatrach. Prezentujemy krótki przewodnik z praktycznymi informacjami dla turystów, pragnących wybrać się na Giewont choćby w najbliższy weekend. Jak sprawdzić pogodę na Giewoncie, gdzie zostawić samochód, który szlak wybrać, ile kosztują bilety? Czy można iść na Giewont z dziećmi? Na te i więcej pytań odpowiadamy poniżej.