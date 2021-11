Gdzie na spacer do 13 km od Zakopanego. Urokliwe ścieżki na weekend 4 - 5 grudnia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Zakopanego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 13 km od Zakopanego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Zakopanem ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Zakopanem ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Stylu Zakopiańskiego

Stopień trudności: 1

Dystans: 35,67 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 598 m

Suma podejść: 1 278 m

Suma zejść: 1 071 m

Spacerowiczom z Zakopanego trasę poleca Szlaki_Malopolski

Szlak Stylu Zakopiańskiego to trasa prowadząca po Zakopanem i prezentująca czterdzieści najważniejszych zabytków tego pierwszego polskiego stylu narodowego, ze sztandarowymi obiektami Witkiewiczowskimi na czele. Szlak został opracowany przez pracowników Muzeum Tatrzańskiego z okazji setnej rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza oraz sto trzydziestej rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, które przypadają w 2015 r.