Gdzie na nordic walking do 13 km od Zakopanego. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 20 - 21 kwietnia

Trasy nordic walking w okolicy Zakopanego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 13 km od Zakopanego. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych odpowiada również Tobie.

Całość prowadzi szlakami turystycznymi, ale warto mieć przy sobie mapę, chociażby ze względu na szybko zmieniająca się w Tatrach pogodę (warto zmodyfikować trasę, w przypadku przecenienia swoich sił, bądź przypadku pogorszenia pogody). Na tłumy ludzi możemy natknąć się tylko na dwóch odcinkach – przy Dolinie Pięciu Stawów, oraz na zejściu z Murowańca, poza tym szlaki są mało uczęszczane. Na trasie spotykamy dużo technicznych przejść – warto zabrać ze sobą rękawiczki, ponieważ na podejściu na Świnicę, oraz na zejdzie spotkamy łańcuchy. Na trasie mijamy kilka potoków, co jest szczególnie istotne dla biegaczy, którzy nie chcą brać bardzo dużo wody ze sobą, więc są miejsca gdzie możemy ją uzupełnić (dodatkowo zawsze można podeść do schroniska).

Trasa dla osób ambitnych, o dobrej kondycji i wytrzymałości. Całość to ponad 30 km, zatem może być to bardzo dobry trening dla biegaczy górskich, lub osób lubiących długie wycieczki górskie.

Trasa Biegu Granią Tatr będzie wyznakowana w miejscach skrzyżowania szlaków oraz w punktach newralgicznych. Do oznaczenia użyte są chorągiewki (trasery) koloru żółtego natomiast skrzyżowane czerwone chorągiewki oznaczają zakaz przejścia. Niezależnie od oznaczeń, każdy zawodnik podczas całego biegu zobowiązany jest do posiadania mapy, którą otrzyma w pakiecie startowym. Nawiguj

Celem projektu jest także upowszechnianie wiedzy na temat roli budownictwa i sztuki górali podhalańskich w tworzeniu narodowego nurtu w architekturze i rzemiośle artystycznym oraz uwrażliwianie odbiorców na wartości zabytkowe obiektów ludowych i w stylu zakopiańskim. Zwłaszcza ten ostatni spełnił swą patriotyczną rolę w dobie zaborów, kiedy to odwoływanie się do uczuć patriotycznych było często aktem odwagi. (Źródło: oficjalna strona szlaku)

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.