Długi weekend w Tatrach. Co czeka turystów planujących wypad w góry?

Edward Lichota, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podkreśla, że odpowiednie – zimowe wyposażenie jest konieczne, tym bardziej, że spod śniegu zaczynają wychodzić kamienie. - Trzeba pamiętać o tym, że śnieg coraz bardziej się wytapia, jest go coraz mniej. Najczęściej kończy się w piargach. Poślizgnięcie się na zalodzonym szlaku i zjazd może więc oznaczać, że nie zatrzymamy się na wypłaszczeniu terenu, ale na kamieniach. Wystarczy, że nas obróci głową w dół w czasie zjazdu i może się to skończyć tragicznie – ostrzega ratownik TOPR.

Najważniejsze co muszą pamiętać planujący wyprawę w Tatry, to fakt, że – pomimo niemal lata – w wyższych partiach gór nadal zalega śnieg.

Szczególnie trzeba uważać na szlaku na Rysy, na Szpiglasowej Przełęczy, Koziej Przełęczy, Zawracie, czy na Świnickiej Przełęczy. Tam konieczne jest zimowe wyposażenie i umiejętności posługiwania się tym sprzętem.

- Druga rzecz, o której trzeba pamiętać planując wyprawy w góry w czasie weekendu, to burze – ostrzega Edward Lichota. Niestety, prognozy na czerwcowy długi weekend nie są najlepsze. Przewidują opady deszczu i burze niemal w każdy dzień.

- Jeśli te prognozy się potwierdzą, warto planować krótki wycieczki, albo rozpoczynać wyprawy wcześniej rano. Po Tatrach można wędrować od świtu do zmierzchu. Teraz jasno robi się już o 4.30 rano. Mamy więc sporo czasu do południa, by osiągnąć nasz cel i wrócić. Tak by po południem, gdy statystycznie najczęściej pojawiają się burze, być już na dole, w pensjonacie, albo w schronisku, czyli w bezpiecznym miejscu – mówi Tomasz Zając.