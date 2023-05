Czas na prawdziwe oscypki. Można je już dostać w bacówkach

Sezon pasterski wystartował 23 kwietnia. Od tego czasu stada owiec wyszły na łąki, hale i polany. Bacowie zaś z juhasami otworzyli bacówki i zaczęli przygotowania do wyrobu serów.

Pierwsze, prawdziwe osypki już się pojawiły. Na razie dostępne są głównie na bacówkach – czyli bezpośrednio u producentów.

- Robimy już oscypki, bundz, bryndzę. Jest już sporo chętnych. Ludzie jak widzą dym na bacówce, zaglądają i pytają o oscypki. Widać, że są trochę zgłodniali po zimie – mówi Marian Barnaś, baca z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.

W jego bacówce są już owędzone oscypki, jak i te białe – jeszcze przed wędzeniem.

Ceny słynnych góralskich serów nie podskoczyły w stosunku do ubiegłego roku. Bacowie chcą za nie od 45 do 50 zł za sztukę. Jak sami przyznają, drożej to byłaby już przesada, a i klient by nie kupił.