Biały miś z Krupówek ukarany mandatem. Wcześniej zabronił znanej aktorce nagrać krótki film. "Leje się potworny hejt na Zakopane"

O białym misiu z Krupówek zrobiło się głośno

Chodzi o białego misia, który pracuje na dolnych Krupówkach – przy drodze prowadzącej do Muzeum Tatrzańskiego. Stoi on zazwyczaj w towarzystwie dwóch innych przebierańców. Kilka dni temu o tym przebierańcu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą aktorki Hanny Turnau, która chciała nagrać krótki filmik. Nagle w kadr wszedł jej mężczyzna w stroju białego misia domagając się pieniędzy za zrobienie nagrania.

Hanna Turnau: Leje się potworny hejt na Zakopane

Sytuacja jest o tyle dziwna, że mężczyzna mógłby legalnie zarabiać na Krupówkach, jeśli by uzyskał zgodę od urzędu miasta. Aby to zrobić, musiałby jedynie wystąpić ze stosownym wnioskiem. Strażnicy miejscy wielokrotnie sugerowali mu, by zalegalizował swoją działalność. - Tym razem obiecał, że wystąpi do urzędu miasta – mówi Marek Trzaskoś.