Bezpłatna Akademia Instalatora w Zakopanem – sprawdź, gdzie i kiedy

O Akademii

Akademia Instalatora to bezpłatne szkolenie, które aktualnie jest organizowane zarówno w siedzibie firmy w Wieprzu koło Andrychowa, jak i w terenie. Inicjatywa jest realizowana cyklicznie od kilku lat, a w samym szkoleniu udział wzięły już setki osób z branży instalacyjnej z całego kraju, a także z zagranicy. Dzięki temu, że spotkania organizowane są w różnych miejscach w kraju, to każdy chętny może wziąć w nim udział bliżej swojego miejsca zamieszkania i poznać specyfikę urządzeń do sterowania ogrzewaniem. Szkolenie asortymentowe dotyczy różnych typów sterowników do zarządzania ogrzewaniem, w tym podłogowych, grzejnikowych oraz instalacyjnych.

Na wydarzenie można się zapisać na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/akademia-instalatora

Gdzie odbędzie się Akademia?

W czerwcu Akademia Instalatora jest organizowana w następujących miejscowościach:

● 5.06. – Zakopane,

● 9.06. – Mielec,

● 10.06 – Żywiec,

● 17.06 – Lublin,

● 18.06. – Łódź,

● 24.06. – Olsztyn,

● 25.06. – Brodnica.

Spotkania są planowane na godzinę 10.00. Dokładna lokalizacja szkoleń w poszczególnych miejscowościach zostanie podana w najbliższym czasie na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/akademia-instalatora

Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja regulatorów pokojowych, systemów do ogrzewania podłogowego, strefowego, nowych modułów internetowych, a także sterowników instalacyjnych. Szkolenie prowadzą doświadczeni pracownicy firmy. Jego uczestnicy na zakończenie otrzymają certyfikat, materiały drukowane oraz drobny upominek.

Poznaj lepiej produkty firmy TECH Sterowniki

Podczas szkolenia będzie można poznać budowę i funkcjonalność sterowników do zarządzania ogrzewaniem, a także dowiedzieć więcej na temat ich działania i montażu w pomieszczeniach. Wszystkie oferowane urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane w kraju. Ścisła współpraca między projektantami urządzeń, programistami, testerami oraz pracownikami działu produkcji sprawia, że do Klienta trafia najwyższej jakości urządzenie skrojone na miarę jego potrzeb, które pozwoli mu utrzymać doskonałą temperaturę w pomieszczeniach każdego dnia, a także zredukować koszty ogrzewania.

Sterowanie ogrzewaniem dla zdrowia i oszczędności

Elektroniczne urządzenia, jakimi są sterowniki do zarządzania ogrzewaniem, wpisują się w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wody. Ich montaż pozwala rozsądnie gospodarować ciepłem dostarczanym przez urządzenia grzewcze do budynków i ograniczyć niepotrzebne straty energii. Właśnie dlatego warto ich instalację zaplanować jak najwcześniej, najlepiej już na etapie budowy domu. Specjalistyczna wiedza na temat sterowników przekazywana w czasie szkolenia pozwoli dobrać rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb inwestora.