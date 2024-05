Arabskich turystów pod Giewontem będzie jeszcze więcej. Górale wieszają już nawet plakaty w ich języku. Zdjęcia

Teraz, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, wszystko wskazuje na to, że to może być rekordowe lato jeśli chodzi o turystów z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. - Na ten moment szacujemy, że nasi przedsiębiorcy mają o ok. 20 proc. rezerwacji więcej od tych klientów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Wagner.

Dodaje on, że wiele rodzin arabskich wraca do Zakopanego kolejny rok z rzędu. - Słyszałem od hoteli o klientach, którzy są po 3-4 razy. Jeden z luksusowych hoteli ma przypadek rodziny, która przyjeżdża do Zakopanego już po raz siódmy – mówi Wagner.

Turystów z krajów arabskich można już spotkać w dzielnicach na obrzeżach miasta – np. na Olczy, czy Cyrhli. Ale także w sąsiednich wioskach – np. w Kościelisku.

- Ja co prawda nie prowadzę hotelu, a zwykły mały pensjonat. A też mam gości z Półwyspu Arabskiego i to każdego roku. Gdy zaczynali tutaj przyjeżdżać, mam wrażenie, byli to ludzie bardziej rygorystyczni, jeśli chodzi o przestrzeganie swoich praw i zwyczajów. Pamiętam, jak mój mąż nie mógł dogadać się z Arabem, który przyjechał. Turysta nie mówił w ogóle po angielsku. W tym języku za to świetnie mówiła jego żona. Ale ona nie mogła wysiąść z samochodu, przy którym stał mój mąż. Dlatego rozmowa toczyła się przez lekko uchylone, przyciemniane oko w samochodzie. Mój mąż mówił do niej po angielsku, a ona tłumaczyła to swojemu mężowi po arabsku. I wszystko przez tę szparę w drzwiach samochodowych. Kobieta wysiadła z auta dopiero gdy mąż od nich odszedł – mówi pani Maria, właścicielka małego pensjonatu w Zakopanem. Teraz, jak dodaje, turyści ci wydają się być bardziej liberalni. - Kobiety już same mogą wychodzić z domów, jeżdżą samochodami, chętnie rozmawiają z nami. Są bardziej otwarci na kontakty – dodaje.